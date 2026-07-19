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53:17
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧

١٧

Não desviou o olhar, nem transgrediu.
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