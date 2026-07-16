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6:23
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ٢٣
ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ٢٣

٢٣

Então, não terão mais escusas, além de dizerem, Por Deus, nosso Senhor, nunca fomos idólatras.
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