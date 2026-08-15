Taha 20:111 ۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
Halaman 319 · Juz 16
۞ وَعَنَتِ
ٱلۡوُجُوهُ
لِلۡحَيِّ
ٱلۡقَيُّومِۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنۡ
حَمَلَ
ظُلۡمٗا
١١١
Dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah Yang Tetap Hidup, lagi Yang Kekal Mentadbirkan makhluk selama-lamanya; dan sesungguhnya telah rugi dan hampalah orang yang menanggung dosa kezaliman.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Intercession and the Recompense
Allah, the Exalted, says,
يَوْمَئِذٍ
(On that day) the Day of Resurrection,
لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ
(no intercession shall avail.) meaning with Him (Allah).
إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً
(except the one for whom the Most Gracious has giv…
The Intercession and the Recompense
Allah, the Exalted, says,
يَوْمَئِذٍ
(On that day) the Day of Resurrection,
لاَّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ
(no intercessio…