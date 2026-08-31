Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa

7. Al-A'raaf

Tempat Tertinggi

maklumat
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
7:1
المص ١
الٓمٓصٓ ١

١

Alif, Laam, Miim, Saad.
Tafsir
Pelajaran
Renungan