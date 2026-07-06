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37:162
ما انتم عليه بفاتنين ١٦٢
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ ١٦٢

١٦٢

Tidak akan dapat merosakkan perhubungan seseorang dengan Tuhannya,
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