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An-Najm 53:35 اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥

Halaman 527 · Juz 27

أَعِندَهُۥ
عِلۡمُ
ٱلۡغَيۡبِ
فَهُوَ
يَرَىٰٓ
٣٥
Adakah ia mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang ghaib sehingga ia dapat mengetahui (bahawa orang lain boleh menghalang gantinya dari apa yang akan menimpanya pada hari akhirat)?
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Ibn Kathir (Abridged)

Chastising Those Who disobey Allah and stop giving Charity

Allah the Exalted chastises those who turn away from His obedience,

فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى - وَلَـكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى

(So he (the disbeliever) neither believed nor prayed! But on the contrary, he belied and turned away!) (75:31-32),

و

Chastising Those Who disobey Allah and stop giving Charity

Allah the Exalted chastises those who turn away from His obedience,

فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَل

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