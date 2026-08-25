An-Najm 53:35 اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
Halaman 527 · Juz 27
أَعِندَهُۥ
عِلۡمُ
ٱلۡغَيۡبِ
فَهُوَ
يَرَىٰٓ
٣٥
Adakah ia mempunyai pengetahuan mengenai perkara yang ghaib sehingga ia dapat mengetahui (bahawa orang lain boleh menghalang gantinya dari apa yang akan menimpanya pada hari akhirat)?
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Ibn Kathir (Abridged)
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Chastising Those Who disobey Allah and stop giving Charity
Allah the Exalted chastises those who turn away from His obedience,
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