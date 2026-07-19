Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣

٣٣

Adakah engkau mengetahui (keburukan) orang yang berpaling (dari menurut kebenaran kerana ia dihasut)?
Tafsir
Pelajaran
Renungan