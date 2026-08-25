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Al-Qamar 54:27 انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧

Halaman 529 · Juz 27

إِنَّا
مُرۡسِلُواْ
ٱلنَّاقَةِ
فِتۡنَةٗ
لَّهُمۡ
فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
وَٱصۡطَبِرۡ
٢٧
Sesungguhnya Kami menghantarkan unta betina (yang menjadi mukjizat) sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu (Kami perintahkan Rasul Kami): Tunggulah (apakah yang mereka akan lakukan) serta bersabarlah (terhadap tentangan mereka).
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Ibn Kathir (Abridged)

The Story of Thamud

Allah states here that the people of Thamud denied their Messenger Salih,

فَقَالُواْ أَبَشَراً مِّنَّا وَحِداً نَّتَّبِعُهُ إِنَّآ إِذاً لَّفِى ضَلَـلٍ وَسُعُرٍ

(And they said: "A man, alone among us -- shall we follow him Truly, then we should be in error and distress!") They said

The Story of Thamud

Allah states here that the people of Thamud denied their Messenger Salih,

فَقَالُواْ أَبَشَراً مِّنَّا وَحِداً نَّتَّبِعُهُ إِنَّآ إ
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