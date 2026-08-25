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Al-Qamar 54:24 فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤

Halaman 529 · Juz 27

فَقَالُوٓاْ
أَبَشَرٗا
مِّنَّا
وَٰحِدٗا
نَّتَّبِعُهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّفِي
ضَلَٰلٖ
وَسُعُرٍ
٢٤
Lalu mereka berkata: Patutkah kita menurut manusia dari jenis kita, lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila!
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Ibn Kathir (Abridged)

The Story of Thamud

Allah states here that the people of Thamud denied their Messenger Salih,

فَقَالُواْ أَبَشَراً مِّنَّا وَحِداً نَّتَّبِعُهُ إِنَّآ إِذاً لَّفِى ضَلَـلٍ وَسُعُرٍ

(And they said: "A man, alone among us -- shall we follow him Truly, then we should be in error and distress!") They said

The Story of Thamud

Allah states here that the people of Thamud denied their Messenger Salih,

فَقَالُواْ أَبَشَراً مِّنَّا وَحِداً نَّتَّبِعُهُ إِنَّآ إ
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