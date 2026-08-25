Al-Qamar 54:24 فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
Halaman 529 · Juz 27
فَقَالُوٓاْ
أَبَشَرٗا
مِّنَّا
وَٰحِدٗا
نَّتَّبِعُهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّفِي
ضَلَٰلٖ
وَسُعُرٍ
٢٤
Lalu mereka berkata: Patutkah kita menurut manusia dari jenis kita, lagi yang berseorangan? Jika demikian, sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila!
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Story of Thamud
Allah states here that the people of Thamud denied their Messenger Salih,
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(And they said: "A man, alone among us -- shall we follow him Truly, then we should be in error and distress!") They said…
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