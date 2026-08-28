Al-Mursalaat 77:50 فباي حديث بعده يومنون ٥٠
Halaman 581 · Juz 29
فَبِأَيِّ
حَدِيثِۭ
بَعۡدَهُۥ
يُؤۡمِنُونَ
٥٠
(Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?
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Ibn Kathir (Abridged)
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