Al-Mursalaat 77:43 كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
Halaman 581 · Juz 29
كُلُواْ
وَٱشۡرَبُواْ
هَنِيٓـَٔۢا
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٤٣
(Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan."
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Ibn Kathir (Abridged)
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