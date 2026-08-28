Al-Mursalaat 77:46 كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
Halaman 581 · Juz 29
كُلُواْ
وَتَمَتَّعُواْ
قَلِيلًا
إِنَّكُم
مُّجۡرِمُونَ
٤٦
Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
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Ibn Kathir (Abridged)
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