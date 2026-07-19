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۲۵:۵۳
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥

٢٥

پس آخرت و دنیا از آنِ الله است.
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