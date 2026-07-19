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۱۷:۵۳
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧
مَا
زَاغَ
ٱلۡبَصَرُ
وَمَا
طَغَىٰ
١٧
چشم (پیامبر) خطا نکرد و (از حد) در نگذشت.
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۱۷:۵۳
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧
مَا
زَاغَ
ٱلۡبَصَرُ
وَمَا
طَغَىٰ
١٧
چشم (پیامبر) خطا نکرد و (از حد) در نگذشت.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها