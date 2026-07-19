وارد شوید
وارد شوید
انتخاب زبان
۱۷:۵۳
ما زاغ البصر وما طغى ١٧
مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ١٧

١٧

چشم (پیامبر) خطا نکرد و (از حد) در نگذشت.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها