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۳۴:۵۱
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
(سنگهایی) که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاری شده است.
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۳۴:۵۱
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤
مُّسَوَّمَةً
عِندَ
رَبِّكَ
لِلۡمُسۡرِفِينَ
٣٤
(سنگهایی) که نزد پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاری شده است.
تفاسیر
درس ها
بازتاب ها