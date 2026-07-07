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۳۴:۵۱
مسومة عند ربك للمسرفين ٣٤
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٤

٣٤

(سنگ‌هایی) که نزد پروردگارت برای اسراف‌کاران نشان گذاری شده است.
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