Sign in
Sign in
Select Language
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣

٣٣

to send upon them stones of ˹baked˺ clay,
Tafsirs
Lessons
Reflections