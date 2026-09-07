Tá-Há 20:118 ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
Página 320 · Juz 16
إِنَّ
لَكَ
أَلَّا
تَجُوعَ
فِيهَا
وَلَا
تَعۡرَىٰ
١١٨
En el Paraíso no padecerás hambre ni te faltará con qué cubrir tu desnudez,
Lee Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Más Tafsires
The Story of Adam and Iblis
Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "Verily, man was named Insan only because he was given a covenant, but he forgot it (Nasiya)." `Ali bin Abi Talhah reported the same from Ibn `Abbas. Mujahid and Al-Hasan said that he forgot means, "He abandoned it." Concerning…
The Story of Adam and Iblis
Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "Verily, man was named Insan only because he was given a covenant, but he forg…