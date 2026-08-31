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55. Ar-Rahmán

El Misericordioso

información
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
55:1
الرحمان ١
ٱلرَّحْمَـٰنُ ١

١

El Compasivo
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.