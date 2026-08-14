Taha 20:110 يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
পাতা ২৮৭ · জুজ ১৬
یَعْلَمُ
مَا
بَیْنَ
اَیْدِیْهِمْ
وَمَا
خَلْفَهُمْ
وَلَا
یُحِیْطُوْنَ
بِهٖ
عِلْمًا
۟
তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তিনি জানেন, তারা জ্ঞান দিয়ে তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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