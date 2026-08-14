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Taha 20:103 يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣

পাতা ২৮৭ · জুজ ১৬

یَّتَخَافَتُوْنَ
بَیْنَهُمْ
اِنْ
لَّبِثْتُمْ
اِلَّا
عَشْرًا
۟
তারা চুপিসারে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে যে, (দুনিয়াতে) দশ দিনের বেশি তোমরা অবস্থান করনি।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

ওরা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে,[১] ‘তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।’

[১] ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে একে অপরের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলবে।

ওরা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে,[১] ‘তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।’

[১] ভীষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণে একে অপরের সঙ্গে চুপি চ

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