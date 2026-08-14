প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

Taha 20:100 من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠

পাতা ২৮৭ · জুজ ১৬

مَنْ
اَعْرَضَ
عَنْهُ
فَاِنَّهٗ
یَحْمِلُ
یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ
وِزْرًا
۟ۙ
যে তাত্থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিয়ামাতের দিন সে (পাপের) বোঝা বহন করবে।
আরও পড়ুন

তাফসীর পড়ুন

Tafsir Ahsanul Bayaan

যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে,[১] ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। [২]

[১] অর্থাৎ এর প্রতি ঈমান আনবে না এবং এতে যা কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে তার উপর আমলও করবে না।

[২] অর্থাৎ মহাপাপের বোঝা বহন করবে, কারণ তার আমলনামা পুণ্য থেকে খালি ও পাপে পরিপূর্ণ থাকবে।

যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে,[১] ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। [২]

[১] অর্থাৎ এর প্রতি ঈমান আনবে না এবং এতে যা কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে তার

আরও তাফসির
Notes placeholders