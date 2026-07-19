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৫৩:১৯
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩

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তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?
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