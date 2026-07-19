প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
অনুবাদ
৫৩:১৯
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
اَفَرَءَیْتُمُ
اللّٰتَ
وَالْعُزّٰی
۟ۙ
তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন
৫৩:১৯
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
اَفَرَءَیْتُمُ
اللّٰتَ
وَالْعُزّٰی
۟ۙ
তোমরা কি লাত ও উযযা সম্পর্কে ভেবে দেখেছ?
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন