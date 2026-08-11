يوسف 12:48 ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
سَبۡعٞ
شِدَادٞ
يَأۡكُلۡنَ
مَا
قَدَّمۡتُمۡ
لَهُنَّ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ
٤٨
ثم يأتي بعد هذه السنين الخِصْبة سبع سنين شديدة الجَدْب، يأكل أهلها كل ما ادَّخرتم لهن من قبل، إلا قليلا مما تحفظونه وتدَّخرونه ليكون بذورًا للزراعة.
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Arabic Qurtubi Tafseer
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قوله تعالى : ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنونفيه مسألتان : الأولى : قوله تعالى : سبع شداد يعني السنين المجدبات ." يأكلن " مجاز ، والمعنى يأكل أهلهن .ما قدمتم لهن أي ما ادخرتم لأجلهن ; ونحوه قول القائل :نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازموالنهار لا يسه…
قوله تعالى : ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنونفيه مسألتان : الأولى : قوله تعالى : سبع شداد يعني السنين المجدبات ." ي…