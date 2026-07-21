登入
登入
选择语言
76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣

٢٣

我确已将《古兰经》零星地降示你，
经注
课程
反思