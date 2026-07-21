登入
登入
选择语言
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢

٢٢

（将对他们说：）这确是你们的报酬，你们的劳绩是有报酬的。
经注
课程
反思