登入
登入
选择语言
76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤

١٤

乐园的荫影覆庇著他们，乐园的果实，他们容易采摘。
经注
课程
反思