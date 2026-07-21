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76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦

١٦

晶莹如玻璃的银杯，他们预定每杯的容量。
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