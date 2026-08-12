Yusuf 12:25 واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم ٢٥
وَٱسۡتَبَقَا
ٱلۡبَابَ
وَقَدَّتۡ
قَمِيصَهُۥ
مِن
دُبُرٖ
وَأَلۡفَيَا
سَيِّدَهَا
لَدَا
ٱلۡبَابِۚ
قَالَتۡ
مَا
جَزَآءُ
مَنۡ
أَرَادَ
بِأَهۡلِكَ
سُوٓءًا
إِلَّآ
أَن
يُسۡجَنَ
أَوۡ
عَذَابٌ
أَلِيمٞ
٢٥
Cả hai cùng chạy ra cửa (Yusuf thì muốn thoát thân, còn người phụ nữ kia thì muốn ngăn Y lại). Nữ ta đã kéo rách áo của (Yusuf) từ sau lưng. Cả hai cùng giáp mặt người chồng của nữ ta tại cửa, (lúc đó) nữ ta liền nói: “Đâu là hình phạt dành cho kẻ có ý định xấu với vợ của chàng? Hoặc là hắn phải vào tù hoặc là hắn phải chịu sự trừng phạt đau đớn!”
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Ibn Kathir (Abridged)
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مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا
(What is the recompense (punishment) for him who intended an evil design against your wife...), in reference to illegal sexual intercourse,
إِلاَ أَن يُسْجَنَ
(except that he be put in prison)
أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
(or a painful torment) tormented severely with…
مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا
(What is the recompense (punishment) for him who intended an evil design against your wife...), in reference…