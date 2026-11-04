Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsirs
Khám phá các bài giải thích kinh Quran theo ngôn ngữ và tác giả.
Tìm kiếm Tafsir
Tất cả
23
Arabic
9
Bengali
4
English
3
Kurdish
1
Russian
1
Swahili
1
Urdu
4
Arabic
9 tafsir
Tafseer Jalalayn
Arabic Tanweer Tafseer
Muhammad al-Tahir ibn Ashur
Tafseer Al-Baghawi
Baghawy
Tafsir al-Tabari
Tabari
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Waseet
Al-Qurtubi
Qurtubi
Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
Tafsir Muyassar
المیسر
السعدي Al-Sa'di
Saddi
Bengali
4 tafsir
Tafsir Fathul Majid
AbdulRahman Bin Hasan Al-Alshaikh
Tafsir Abu Bakr Zakaria
King Fahd Quran Printing Complex
Tafseer ibn Kathir
Tawheed Publication
Tafsir Ahsanul Bayaan
Bayaan Foundation
English
3 tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Hafiz Ibn Kathir
Ma'arif al-Qur'an
Mufti Muhammad Shafi
Tazkirul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan
Kurdish
1 tafsir
Rebar Kurdish Tafsir
Rebar Kurdish Tafsir
Russian
1 tafsir
Al-Sa'di
Saddi
Swahili
1 tafsir
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Urdu
4 tafsir
Fi Zilal al-Quran
Sayyid Ibrahim Qutb
Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
Bayan ul Quran
Dr. Israr Ahmad
Tazkir ul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan