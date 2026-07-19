Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
38:47
وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ٤٧
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ٤٧

٤٧

Đối với TA, họ thực sự là những thành phần ưu tú được tuyển chọn.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm