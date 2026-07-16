Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧

٣٧

TA bắt Shaytan phục tùng (Sulayman), chúng bao gồm thợ xây và thợ lặn.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm