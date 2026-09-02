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87. Al-A'la

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Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

Hãy tôn cao đại danh Thượng Đế của Ngươi, Đấng Tối Cao.
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