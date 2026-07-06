Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥

١٦٥

“Quả thật, chúng tôi đứng thành hàng.”
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm