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53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١

٢١

Phải chăng nam giới là của các ngươi còn nữ giới là của Ngài?
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