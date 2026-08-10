Al-An'am 6:62 ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ٦٢
ثُمَّ
رُدُّوٓاْ
إِلَى
ٱللَّهِ
مَوۡلَىٰهُمُ
ٱلۡحَقِّۚ
أَلَا
لَهُ
ٱلۡحُكۡمُ
وَهُوَ
أَسۡرَعُ
ٱلۡحَٰسِبِينَ
٦٢
Sau đó, (tất cả linh hồn) đều được đưa trở về trình diện Allah, Đấng Chủ Nhân đích thực của họ. Quả thật, mọi phán quyết đều thuộc về một mình Ngài và Ngài rất nhanh chóng trong việc xét xử và thưởng phạt.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Servants are in Allah's Hands Before and After Death
Allah states that He brings death to His servants in their sleep at night, for sleep is minor death. Allah said in other Ayat,
إِذْ قَالَ اللَّهُ يعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ
(And (remember) when Allah said: "O `Isa! I will tak…
The Servants are in Allah's Hands Before and After Death
Allah states that He brings death to His servants in their sleep at night, for sleep is minor…