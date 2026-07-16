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12:16
وجاءوا اباهم عشاء يبكون ١٦
وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءًۭ يَبْكُونَ ١٦

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اور وہ آئے اپنے والد کے پاس شام کو روتے ہوئے
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