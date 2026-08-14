طه 20:51 قال فما بال القرون الاولى ٥١
صفحہ 314 · پارہ 16
قَالَ
فَمَا
بَالُ
الْقُرُوْنِ
الْاُوْلٰی
۟
فرعون نے کہا : تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا
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تفسیر ابنِ کثیر
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مکالمات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ٭٭
…
چونکہ یہ ناہنجار یعنی فرعون مصر وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا، پیغام الٰہی کلیم اللہ علیہ السلام کی زبانی سن کر وجود خالق کے انکار کے طور پر سوال کرنے لگا کہ تمہارا بھیجنے والا اور تمہارا رب کون ہے؟ میں تو اسے نہیں جانتا نہ اسے مانتا ہوں۔ بلکہ میری دانست میں تو ت
مکالمات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ٭٭
…
چونکہ یہ ناہنجار یعنی فرعون مصر وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا، پیغام الٰہی کلیم اللہ علیہ السلام کی زبانی سن کر و