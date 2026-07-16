Sign in
Sign in
Select Language
20:52
قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ٥٢
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى فِى كِتَـٰبٍۢ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى ٥٢

٥٢

He replied, “That knowledge is with my Lord in a Record. My Lord neither falters nor forgets ˹anything˺.”
Tafsirs
Lessons
Reflections