طه 20:107 لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
صفحہ 319 · پارہ 16
لَّا
تَرٰی
فِیْهَا
عِوَجًا
وَّلَاۤ
اَمْتًا
۟ؕ
آپ نہ تو اس میں کوئی ٹیڑھ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا
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تفسیر ابنِ کثیر
مزید تفسیر
پہاڑوں کا کیا ہو گا؟ ٭٭
…
لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں؟ ان کا سوال نقل کر کے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ہٹ جائیں گے، چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور آخر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ زمین صاف چٹیل ہموار میدان کی صورت میں ہو جائے گی۔ «قاع» کے معنی ہموار صاف میدان ہے۔ «صفصفا» اسی کی تاک
پہاڑوں کا کیا ہو گا؟ ٭٭
…
لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں؟ ان کا سوال نقل کر کے جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ہٹ جائیں گے، چلتے پھرتے