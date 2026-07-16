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ترجمہ
38:38
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨
وَّاٰخَرِیْنَ
مُقَرَّنِیْنَ
فِی
الْاَصْفَادِ
۟
اور دوسرے ِجنات ّکو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں
تفاسیر
اسباق
تدبرات
38:38
واخرين مقرنين في الاصفاد ٣٨
وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ ٣٨
وَّاٰخَرِیْنَ
مُقَرَّنِیْنَ
فِی
الْاَصْفَادِ
۟
اور دوسرے ِجنات ّکو بھی جو جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں
تفاسیر
اسباق
تدبرات