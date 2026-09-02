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78. النبإ
النبإ
خبر
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ترجمہ
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
۟ۚ
کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں ؟
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78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
النَّبَاِ
الْعَظِیْمِ
۟ۙ
اس بڑی خبر کے بارے میں۔
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اسباق
تدبرات
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
الَّذِیْ
هُمْ
فِیْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ
۟ؕ
جس کے بارے میں یہ اختلافِ رائے میں مبتلا ہوگئے ہیں۔
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اسباق
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78:4
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟ۙ
نہیں ! عنقریب یہ جان لیں گے۔
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78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟
ہاں کوئی بات نہیں ! عنقریب یہ جان لیں گے۔
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78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
اَلَمْ
نَجْعَلِ
الْاَرْضَ
مِهٰدًا
۟ۙ
کیا ہم نے نہیں بنا دیا زمین کو بچھونا ؟
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78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَّالْجِبَالَ
اَوْتَادًا
۟
اور پہاڑوں کو میخیں ؟
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78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا
۟ۙ
اور تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔
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78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَّجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا
۟ۙ
اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تھکان دور کرنے والی۔
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78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَّجَعَلْنَا
الَّیْلَ
لِبَاسًا
۟ۙ
اور رات کو ہم نے بنا دیا ڈھانپ لینے والی۔
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78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَّجَعَلْنَا
النَّهَارَ
مَعَاشًا
۪۟
اور دن کو ہم نے بنا دیا معاش (کی جدوجہد) کے لیے۔
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78:12
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَّبَنَیْنَا
فَوْقَكُمْ
سَبْعًا
شِدَادًا
۟ۙ
اور تمہارے اوپر بنا دیے ہم نے سات مضبوط آسمان۔
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78:13
وجعلنا سراجا وهاجا ١٣
وَجَعَلْنَا سِرَاجًۭا وَهَّاجًۭا ١٣
وَّجَعَلْنَا
سِرَاجًا
وَّهَّاجًا
۟
اور ہم نے (سورج کو) بنا دیا ایک روشن چراغ۔
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78:14
وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ١٤
وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءًۭ ثَجَّاجًۭا ١٤
وَّاَنْزَلْنَا
مِنَ
الْمُعْصِرٰتِ
مَآءً
ثَجَّاجًا
۟ۙ
اور ہم نے اتار دیا نچڑنے والی بدلیوں سے چھاجوں پانی۔
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78:15
لنخرج به حبا ونباتا ١٥
لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّۭا وَنَبَاتًۭا ١٥
لِّنُخْرِجَ
بِهٖ
حَبًّا
وَّنَبَاتًا
۟ۙ
تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج اور دوسرے نباتات۔
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78:16
وجنات الفافا ١٦
وَجَنَّـٰتٍ أَلْفَافًا ١٦
وَّجَنّٰتٍ
اَلْفَافًا
۟ؕ
اور بڑے گھنے باغات بھی۔
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78:17
ان يوم الفصل كان ميقاتا ١٧
إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًۭا ١٧
اِنَّ
یَوْمَ
الْفَصْلِ
كَانَ
مِیْقَاتًا
۟ۙ
یقینا فیصلے کا دن ایک معین وقت ہے۔
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78:18
يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا ١٨
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًۭا ١٨
یَّوْمَ
یُنْفَخُ
فِی
الصُّوْرِ
فَتَاْتُوْنَ
اَفْوَاجًا
۟ۙ
جس دن پھونکا جائے گا صور میں تو تم سب چلے آئو گے فوج در فوج۔
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78:19
وفتحت السماء فكانت ابوابا ١٩
وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًۭا ١٩
وَّفُتِحَتِ
السَّمَآءُ
فَكَانَتْ
اَبْوَابًا
۟ۙ
اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے۔
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78:20
وسيرت الجبال فكانت سرابا ٢٠
وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٢٠
وَّسُیِّرَتِ
الْجِبَالُ
فَكَانَتْ
سَرَابًا
۟ؕ
اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ہوجائیں گے چمکتی ہوئی ریت۔
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78:21
ان جهنم كانت مرصادا ٢١
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًۭا ٢١
اِنَّ
جَهَنَّمَ
كَانَتْ
مِرْصَادًا
۟
یقینا جہنم گھات میں ہے۔
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78:22
للطاغين مابا ٢٢
لِّلطَّـٰغِينَ مَـَٔابًۭا ٢٢
لِّلطَّاغِیْنَ
مَاٰبًا
۟ۙ
وہ ٹھکانہ ہے سرکش لوگوں کا۔
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78:23
لابثين فيها احقابا ٢٣
لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًۭا ٢٣
لّٰبِثِیْنَ
فِیْهَاۤ
اَحْقَابًا
۟ۚ
وہ رہیں گے اس میں قرن ہا قرن۔
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78:24
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ٢٤
لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًۭا وَلَا شَرَابًا ٢٤
لَا
یَذُوْقُوْنَ
فِیْهَا
بَرْدًا
وَّلَا
شَرَابًا
۟ۙ
وہ نہیں چکھیں گے اس میں کوئی ٹھنڈی شے اور نہ کوئی مشروب۔
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78:25
الا حميما وغساقا ٢٥
إِلَّا حَمِيمًۭا وَغَسَّاقًۭا ٢٥
اِلَّا
حَمِیْمًا
وَّغَسَّاقًا
۟ۙ
سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئی پیپ کے۔
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78:26
جزاء وفاقا ٢٦
جَزَآءًۭ وِفَاقًا ٢٦
جَزَآءً
وِّفَاقًا
۟ؕ
بدلہ (ان کے اعمال کا) پورا پورا۔
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78:27
انهم كانوا لا يرجون حسابا ٢٧
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًۭا ٢٧
اِنَّهُمْ
كَانُوْا
لَا
یَرْجُوْنَ
حِسَابًا
۟ۙ
یہ لوگ کسی حساب کتاب کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے۔
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78. النبإ
النبإ
خبر
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ترجمہ
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
۟ۚ
کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں ؟
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