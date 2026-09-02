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78. النبإ

النبإ

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78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

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کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں ؟
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