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النبإ 78:9 وجعلنا نومكم سباتا ٩

صفحہ 586 · پارہ 30

وَّجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا
۟ۙ
اور تمہاری نیند کو بنا دیا ہم نے تھکان دور کرنے والی۔
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Tafsir Ibn Kathir

باب

پھر فرماتا ہے ” ہم نے تمہاری نیند کو حرکت کے ساکن ہونے کا سبب بنایا تاکہ آرام اور اطمینان حاصل کر لو، اور دن بھر کی تھکان کسل اور ماندگی دور ہو جائے “، اسی معنی کی اور آیت سورۃ الفرقان میں بھی گزر چکی ہے، ” رات کو ہم نے لباس بنایا کہ اس کا اندھیرا اور سیاہی سب لوگوں پر چھا جاتی ہے “۔

جیسے اور جگ

باب

پھر فرماتا ہے ” ہم نے تمہاری نیند کو حرکت کے ساکن ہونے کا سبب بنایا تاکہ آرام اور اطمینان حاصل کر لو، اور دن بھر کی تھکان کسل اور ماندگی دور ہو جائ

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