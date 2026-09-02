سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔

87. الأعلى

الأعلى

اعلی

معلومات
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

۟ۙ

پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند وبالا ہے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات