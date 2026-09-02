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87. الأعلى
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87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
اسْمَ
رَبِّكَ
الْاَعْلَی
۟ۙ
پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند وبالا ہے۔
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87:2
الذي خلق فسوى ٢
ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢
الَّذِیْ
خَلَقَ
فَسَوّٰی
۟
جس نے (ہر چیز کو) پیدا کیا پھر تناسب قائم کیا۔
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87:3
والذي قدر فهدى ٣
وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ٣
وَالَّذِیْ
قَدَّرَ
فَهَدٰی
۟
اور جس نے (ہر شے کا) اندازہ مقرر کیا پھر اسے (فطری) ہدایت عطا فرمائی۔
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87:4
والذي اخرج المرعى ٤
وَٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ٤
وَالَّذِیْۤ
اَخْرَجَ
الْمَرْعٰی
۟
اور جس نے (زمین سے) چارہ نکالا۔
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87:5
فجعله غثاء احوى ٥
فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ٥
فَجَعَلَهٗ
غُثَآءً
اَحْوٰی
۟ؕ
پھر اس کو کردیا سیاہ چورا۔
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87:6
سنقريك فلا تنسى ٦
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ٦
سَنُقْرِئُكَ
فَلَا
تَنْسٰۤی
۟ۙ
(اے نبی ﷺ !) ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔
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87:7
الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ٧
إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ٧
اِلَّا
مَا
شَآءَ
اللّٰهُ ؕ
اِنَّهٗ
یَعْلَمُ
الْجَهْرَ
وَمَا
یَخْفٰی
۟ؕ
سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ یقینا وہ جانتا ہے اونچی آواز میں کہی گئی بات کو بھی اور جو مخفی رکھی جائے اسے بھی۔
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87:8
ونيسرك لليسرى ٨
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ٨
وَنُیَسِّرُكَ
لِلْیُسْرٰی
۟ۚۖ
اور ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے آپ کو آسانی تک۔
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87:9
فذكر ان نفعت الذكرى ٩
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٩
فَذَكِّرْ
اِنْ
نَّفَعَتِ
الذِّكْرٰی
۟ؕ
تو آپ ﷺ یاد دہانی کراتے رہیے اگر یاد دہانی فائدہ دے۔
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87:10
سيذكر من يخشى ١٠
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ١٠
سَیَذَّكَّرُ
مَنْ
یَّخْشٰی
۟ۙ
وہ نصیحت حاصل کرلے گا جو ڈرتا ہے۔
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87:11
ويتجنبها الاشقى ١١
وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ١١
وَیَتَجَنَّبُهَا
الْاَشْقَی
۟ۙ
البتہ جو شقی (بدبخت) ہے وہ اس سے پہلوتہی کرے گا۔
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87:12
الذي يصلى النار الكبرى ١٢
ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ١٢
الَّذِیْ
یَصْلَی
النَّارَ
الْكُبْرٰی
۟ۚ
جو (آخر کار) داخل ہوگا بڑی آگ میں۔
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87:13
ثم لا يموت فيها ولا يحيى ١٣
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ١٣
ثُمَّ
لَا
یَمُوْتُ
فِیْهَا
وَلَا
یَحْیٰی
۟ؕ
پھر نہ اس میں وہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔
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87:14
قد افلح من تزكى ١٤
قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤
قَدْ
اَفْلَحَ
مَنْ
تَزَكّٰی
۟ۙ
یقینا وہ کامیاب ہوگیا جس نے خود کو پاک کرلیا۔
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87:15
وذكر اسم ربه فصلى ١٥
وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥
وَذَكَرَ
اسْمَ
رَبِّهٖ
فَصَلّٰی
۟ؕ
اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔
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87:16
بل توثرون الحياة الدنيا ١٦
بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١٦
بَلْ
تُؤْثِرُوْنَ
الْحَیٰوةَ
الدُّنْیَا
۟ۚۖ
بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔
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87:17
والاخرة خير وابقى ١٧
وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰٓ ١٧
وَالْاٰخِرَةُ
خَیْرٌ
وَّاَبْقٰی
۟ؕ
جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔
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87:18
ان هاذا لفي الصحف الاولى ١٨
إِنَّ هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٨
اِنَّ
هٰذَا
لَفِی
الصُّحُفِ
الْاُوْلٰی
۟ۙ
یقینا یہی بات اگلے صحیفوں میں بھی۔
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87:19
صحف ابراهيم وموسى ١٩
صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ١٩
صُحُفِ
اِبْرٰهِیْمَ
وَمُوْسٰی
۟۠
(یعنی) ابراہیم اور موسیٰ (e) کے صحیفوں میں۔
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88. الغاشية
الغاشية
چھا جانے والی
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88:1
هل اتاك حديث الغاشية ١
هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ ١
هَلْ
اَتٰىكَ
حَدِیْثُ
الْغَاشِیَةِ
۟ؕ
کیا پہنچ چکی ہے آپ ﷺ کے پاس اس ڈھانپ لینے والی (آفت) کی خبر ؟
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88:2
وجوه يوميذ خاشعة ٢
وُجُوهٌۭ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ ٢
وُجُوْهٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
خَاشِعَةٌ
۟ۙ
بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔
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88:3
عاملة ناصبة ٣
عَامِلَةٌۭ نَّاصِبَةٌۭ ٣
عَامِلَةٌ
نَّاصِبَةٌ
۟ۙ
مشقت زدہ تھکے ماندے۔
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88:4
تصلى نارا حامية ٤
تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةًۭ ٤
تَصْلٰی
نَارًا
حَامِیَةً
۟ۙ
وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔
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88:5
تسقى من عين انية ٥
تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍۢ ٥
تُسْقٰی
مِنْ
عَیْنٍ
اٰنِیَةٍ
۟ؕ
انہیں پلایا جائے گا پانی ایک کھولتے ہوئے چشمے سے۔
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88:6
ليس لهم طعام الا من ضريع ٦
لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍۢ ٦
لَیْسَ
لَهُمْ
طَعَامٌ
اِلَّا
مِنْ
ضَرِیْعٍ
۟ۙ
نہیں ہوگا ان کے لیے کھانے کو کچھ بھی سوائے خاردار جھاڑیوں کے۔
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88:7
لا يسمن ولا يغني من جوع ٧
لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍۢ ٧
لَّا
یُسْمِنُ
وَلَا
یُغْنِیْ
مِنْ
جُوْعٍ
۟ؕ
جو نہ تو موٹا کرے اور نہ ہی بھوک مٹائے۔
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87. الأعلى
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87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١
سَبِّحِ
اسْمَ
رَبِّكَ
الْاَعْلَی
۟ۙ
پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت بلند وبالا ہے۔
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