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37:165
وانا لنحن الصافون ١٦٥
وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١٦٥

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اور ہم تو سب کے سب صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں۔
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