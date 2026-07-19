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53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤

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کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے ؟
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