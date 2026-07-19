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53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١

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کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ؟
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