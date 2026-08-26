فَتَوَلَّ
عَنْهُمْ ۘ
یَوْمَ
یَدْعُ
الدَّاعِ
اِلٰی
شَیْءٍ
نُّكُرٍ
۟ۙ
تو (اے نبی ﷺ !) آپ ان سے صرفِ نظر کر لیجیے۔
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تفسیر ابنِ کثیر
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معجزات بھی بےاثر ٭٭
…
رشاد ہوتا ہے کہ اے نبی! تم ان کافروں کو جنہیں معجزہ وغیرہ بھی کارآمد نہیں، چھوڑ دو، ان سے منہ پھیر لو اور انہیں قیامت کے انتظار میں رہنے دو، اس دن انہیں حساب کی جگہ ٹھہرنے کے لیے ایک پکارنے والا پکارے گا جو ہولناک جگہ ہو گی، جہاں بلائیں اور آفات ہوں گی، ان کے چہروں پر ذلت اور کمین
معجزات بھی بےاثر ٭٭
…
رشاد ہوتا ہے کہ اے نبی! تم ان کافروں کو جنہیں معجزہ وغیرہ بھی کارآمد نہیں، چھوڑ دو، ان سے منہ پھیر لو اور انہیں قیامت کے انتظار میں