وَكَذَّبُوْا
وَاتَّبَعُوْۤا
اَهْوَآءَهُمْ
وَكُلُّ
اَمْرٍ
مُّسْتَقِرٌّ
۟
اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی
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تفسیر ابنِ کثیر
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تفسیر سورۃ القمر:
…
واقدی کی روایت سے پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر کی نماز میں سورۃ ق اور سورۃ اقتربت الساعۃ پڑھا کرتے تھے اسی طرح بڑی بڑی محفلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم:891) کیونکہ اس میں وعدے وعید کا،
تفسیر سورۃ القمر:
…
واقدی کی روایت سے پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر کی نماز میں سورۃ ق اور سورۃ اقتربت الساع