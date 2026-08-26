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القمر 54:3 وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ٣

صفحہ 528 · پارہ 27

وَكَذَّبُوْا
وَاتَّبَعُوْۤا
اَهْوَآءَهُمْ
وَكُلُّ
اَمْرٍ
مُّسْتَقِرٌّ
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اور انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشات کی پیروی کی
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تفسیر ابنِ کثیر

تفسیر سورۃ القمر:

واقدی کی روایت سے پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر کی نماز میں سورۃ ق اور سورۃ اقتربت الساعۃ پڑھا کرتے تھے اسی طرح بڑی بڑی محفلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ (صحیح مسلم:891) کیونکہ اس میں وعدے وعید کا،

تفسیر سورۃ القمر:

واقدی کی روایت سے پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحی اور عید الفطر کی نماز میں سورۃ ق اور سورۃ اقتربت الساع

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