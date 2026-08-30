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المرسلات 77:8 فاذا النجوم طمست ٨

صفحہ 584 · پارہ 29

فَاِذَا
النُّجُوْمُ
طُمِسَتْ
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پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔
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تفسیر ابنِ کثیر

تفسیر سورۃ المرسلات:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منیٰ کے ایک غار میں تھے جب یہ سورت اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک سانپ ہم پر کودا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے مارو، ہم گو جھپٹے لیکن

تفسیر سورۃ المرسلات:

ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منیٰ کے ایک غار میں تھے جب یہ سورت اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے او

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