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72:11
وانا منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١
وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١
وَّاَنَّا
مِنَّا
الصّٰلِحُوْنَ
وَمِنَّا
دُوْنَ
ذٰلِكَ ؕ
كُنَّا
طَرَآىِٕقَ
قِدَدًا
۟ۙ
اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف قسم کے بھی ہیں۔ ہم مختلف راستوں پر پھٹے ہوئے تھے۔
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تدبرات
72:11
وانا منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١
وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١
وَّاَنَّا
مِنَّا
الصّٰلِحُوْنَ
وَمِنَّا
دُوْنَ
ذٰلِكَ ؕ
كُنَّا
طَرَآىِٕقَ
قِدَدًا
۟ۙ
اور یہ کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں اور کچھ اس سے مختلف قسم کے بھی ہیں۔ ہم مختلف راستوں پر پھٹے ہوئے تھے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات